Zielinski: "L'anno prossimo puntiamo allo scudetto! Arriveranno giocatori forti..."

Non sa cos'è la scaramanzia Piotr Zielinski che a Sky Sport parla apertamente di scudetto per il prossimo anno: "Se facciamo uno step mentale possiamo guardare in alto e toglierci tante soddisfazioni in futuro.

Scudetto? Sì, penso di sì, ci puntiamo, perché abbiamo una rosa molto forte. Poi bisogna vedere chi rimane e chi va via, ma ne arriveranno altri con tanta qualità e saremo forti".