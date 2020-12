Zielinski, l'ex allenatore: "Fa la differenza e con Gattuso può segnare di più"

Fabio Viviani, ex allenatore di Piotr Zielinski all'Udinese, ha parlato del polacco e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per quello che sta facendo adesso il Napoli credo che possa essere competitivo fino alla fine in tutte le competizioni. Gattuso ha una rosa di livello. La classifica attuale è già più che buona, poi vedremo il ricorso su Juventus-Napoli. Non credo che la squadra stia aspettando questo ma pensa a continuare a giocare bene. E' piacevole vedere il Napoli in campo. Zielinski? Fa la differenza, ha tutte le caratteristiche per cambiare da solo uno schieramento. Io l'ho visto cucciolo a Udine, è molto forte. All'interno della rosa questo calciatore di grande qualità tecnica e visione farà qualche gol in più".