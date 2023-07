Zielinski, l'ex compagno: "Sarri stravede per lui, sarebbe gran colpo per la Lazio. Ma il Napoli..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Manuel Pucciarelli, ex calciatore

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Manuel Pucciarelli, ex calciatore: “Zielinski alla Lazio con Sarri? Può essere un obiettivo per Sarri perché lo conosce molto bene e sa quello che può dare. Potrebbe sostituire Milinkovic e sarebbe un gran colpo, ma non so se il Napoli voglia cederlo.

Di Garcia me ne hanno parlato tutti bene, è un grande mister. Non è facile ripetersi dopo aver vinto lo scudetto. Spalletti ha fatto un grande lavoro quest’anno. Una scelta così importante non era scontata, hanno scelto un allenatore che potrebbe provare a rivincerlo subito. La scelta è azzeccata, poi sarà il campo a parlare come sempre".