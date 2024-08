Zielinski: "Scudetto e Champions possibile! Centrocampo top e con me ancora più forte"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Napoli oggi all'Inter, Piotr Zielinski, ha parlato anche dell'anno scorso e della differenza in nerazzurro. Di seguito alcuni estratti.

Ma come si spiega l’ultimo naufragio napoletano? Qual è l’errore fatto dal Napoli nel post-scudetto che questa Inter non deve ripetere?

"La scorsa stagione negativa, semplicemente, non me la spiego. Non credo sia dipeso solo da noi giocatori, ma non riesco a capire il vero motivo per cui sia andato tutto così male. Diciamo che qua all’Inter c’è più abitudine alla vittoria, non c’è il rischio di farsi prendere troppo dall’entusiasmo e questo può aiutare nel ripetere grandi risultati. Attorno a me vedo solo una grandissima voglia di confermarsi".

Si sarà accorto anche della differenza tra la vecchia città e la nuova.

"A Napoli ho passato anni indimenticabili: ho pure comprato casa poco prima di lasciare la città, quindi ci tornerò. Adesso è il momento di vivere e scoprire Milano: anche qui ho trovato un bel sole!".

Non è facilissimo, però, trovare spazio nel centrocampo nero e azzurro: ha visto l’ultima stagione di Frattesi?

"Il nostro è un centrocampo tra i migliori d’Europa. E adesso che sono arrivato io, è ancora più forte (ride, ndr). Scherzi a parte, quando giocavi contro questa mediana ti accorgevi subito di quanto fosse intensa, completa: appena perdevano palla, ti aggredivano. Per quanto riguarda la concorrenza, io spero di giocare più partite possibili, ma quello che conta è farsi trovare pronti perché il tuo momento prima o poi arriva...".

Ma quale è l’obiettivo reale di questa squadra?

"Oltre allo scudetto, il sogno di tutti non può che essere la Champions. Non esiste niente di più grande per un giocatore, anche perché il Mondiale per club è ancora qualcosa di sconosciuto. Non è impossibile farcela per una squadra capace di arrivare fino alla finale e che possiede così tanta qualità".