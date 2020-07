Zielinski sta rinnovando: "Voglio restare qui, Gattuso è stato decisivo"

Rinnovo di contratto in arrivo per Piotr Zielinski. Lo annuncia lo stesso centrocampista nella sua intervista a Sky Sport: "Gattuso è stato molto importante, come sappiamo tutti. Da tanto tempo stiamo trattando il rinnovo, spero che nei prossimi giorni arriverà l'annuncio, ma di questo pensa il mio procuratore. Io sto bene e voglio continuare qui".