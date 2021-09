Ziliani demolisce Allegri: "Cacciato per il gioco osceno, ora 9mln per 4 anni per uno strazio!"

"BREVE STORIA TRISTE Due anni fa lo cacciarono per il gioco osceno della Juventus. Oggi l'hanno ripreso a 9 netti (18 lordi) per 4 anni. La Juve è uno strazio: 1 punto in 3 partite Non esiste gioco e #Allegri non sa nemmeno da che parte si comincia 9 netti x 4 anni", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito a quanto visto finora alla Juventus.