Ziliani distrugge Giacomelli: "L'eroe di Napoli-Atalanta ed un Var ubriaco per l'ennesimo scempio"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato attraverso Twitter l'operato più che discutibile di Milan-Roma attraverso Twitter: "Solo in Italia, solo in serie A. Non era rigore nemmeno per i giocatori della Roma ma Giacomelli (l’eroe di Napoli-Atalanta di un anno fa) e un VAR ubriaco confezionano l’ennesimo scempio del regolamento. Aveva ragione Tonelli. Diamo un pallone a Giacomelli e mandiamolo a giocare a casa sua (con Nicchi e Rizzoli). Per la serie: quelli che rovinano il calcio".