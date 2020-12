Ziliani punge: "I have a dream, Mazzoleni che richiama Orsato per un rigore al Napoli"

“I HAVE A DREAM” Mazzoleni che richiama Orsato al VAR perchè c’è un rigore a favore del Napoli", questo il tweet provocatorio di Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano in merito alla designazione di Orsato per Lazio-Napoli con Mazzoleni al VAR, entrambi molto discussi in chiave Napoli, squadra che in questa stagione non ha ancora beneficiato di un calcio di rigore.