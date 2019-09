Ziliani: "Ufficiale, la Serie A diventa Serie J. La Juve sceglie orari in cui giocare per arricchirsi di più"

La Juve giocherà 5 volte alle ore 15 fino a Natale per favorire il mercato asiatico e il giornalista Paolo Ziliani sui social scrive: "Dunque è ufficiale: la Serie A è diventata la Serie J. Adesso la Juventus sceglie gli orari in cui giocare a suo piacimento, alle 15 per essere vista in prima serata in Asia, diffondere il marchio, arricchirsi ancora di più. E ce la raccontano a mo’ di fiaba incantata".