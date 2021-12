Zoff consiglia Meret: “Deve decidersi ad andare via perchè ha bisogno di giocare”

Dino Zoff, ex portiere, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM.

È una corsa a due per il titolo tra le milanesi? "I pronostici fatti ora vedono sicuramente l’Inter favorito, nonostante dovrà affrontare un momento pieno zeppo di partite e non possiamo dimenticarci della variabile covid. Credo comunque che abbia un buon vantaggio sul Milan".

Si aspettava di più dalla Juventus di Allegri? "La rifondazione quando hai vinto tanto non è così semplice, i giovani devono dimostrare tutto il loro valore ancora e credo che piano piano Allegri metterà le cose a posto e si conquisterà la partecipazione in coppa dei campioni".

E su Meret? "Adesso ha avuto anche qualche problema fisico, ma ha davanti un portiere di piena affidabilità, di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare".