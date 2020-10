Zoff: "Juve e Inter hanno rose più importanti di Napoli e Atalanta, ma sarà una lotta"

Dino Zoff, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo ancora all'inizio, quindi parliamo sulla carta. Juventus e Inter hanno qualcosa in più rispetto a Napoli, Atalanta e le altre. Hanno rose importanti, più importanti di tutto il resto del campionato. Che poi Napoli e Atalanta debbano lottare quello è ovvio".