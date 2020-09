Zoff: "Kulusevski sarà la stella emergente. Osimhen? Vediamolo di più"

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Ex grandi calciatori possono diventare grandi allenatori? Tutte le esperienze lunghe aiutano nella vita. La mentalità vincente non è nelle vittorie, tanti bravi calciatori hanno questa mentalità ma non hanno magari quell'attitudine per riuscire a vincere".

Sulla Juve di Pirlo: “E’ una squadra con tanti giocatori di classe, certamente Pirlo darà il suo anche se non ha l’esperienza, credo che possa fare bene. L’importante è che gli allenatori non facciano danni”.

Stella emergenza della Serie A, chi sarà tra Osimhen, Tonali e Kulusevski? “Osimhen l’abbiamo visto solo 45 minuti, non si può dire molto. Tonali è giovane, deve certamente migliorare e lo farà. Kulusevski ha fatto vedere delle buone cose già contro la Samp, sembra essere un po’ più avanti ma perché si è visto di più”.

Su BalotellI: "Ha avuto diversi allenatori come guida non bisogna incolpare loro per la sua carriera. Bisogna combattere il vittimismo di tutti i giocatori verso gli allenatori che non li vedono. Io ad esempio sono venuto fuori da una famiglia dove non c’erano scuse per nulla. Mio padre su un gol che presi da lontano mi chiese il perché, gli dissi che non avevo visto la palla e lui mi rispose: ‘Credevi di essere un farmacista?’"

Scudetto, può farcela Gattuso? "Non lo so se è così bravo, potrebbe farlo ma ci sono squadre che vantano maggior credito anche se è un campionato anomalo. Si vedrà più avanti, tra un mesetto”.