Zoff: "Meret ha le qualità per far bene, si giocherà il posto con Donnarumma in Nazionale"

Dino Zoff, storico portiere italiano, ha tanti tratti in comune con Alex Meret, a cominciare dalle origini. L'ex estremo difensore ha fatto riferimento anche al portierino azzurro nella sua intervista al Corriere dello Sport: "Donnarumma è forte, molto forte. E secondo me può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento Mancini ha scelto il milanista ed è giusto così. Meret ha le qualità per far bene. Gli auguro di fare la mia stessa carriera, come lo auguro a Donnarumma e a Gollini, un altro con la stoffa dei grandi".