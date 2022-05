Zoff: "Meret? Sono stufo di sentire giudicare i portieri per ciò che fanno con i piedi"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso di 1 'Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Zoff, ex dirigente sportivo, portiere ed allenatore.

Cosa è mancato al Napoli per giocarsi lo Scudetto fino alle ultime di campionato? “Ha avuto qualche blackout in casa che è stato determinante. La squadra si è espressa quasi sempre bene, non so da cosa sia determinato, ma è successo. Fiducia a Spalletti, per me, perché ha portato la squadra in Champions, ha i suoi meriti”.

Ancora fiducia anche a Meret? “Non lo so, sono stufo di sentire che i portieri sono forti perché giocano con i piedi. Vorrei sentire che lo siano perché giocano anche con i piedi. Il portiere non deve rischiare niente in assoluto, è inutile se dribbli l’attaccante per quattro volte e poi prendi gol alla quinta. È un di più, bisogna partire da presupposti diversi. Il rischio non può correrlo il portiere, non è un centrocampista. Si sono viste delle cose quest’anno che hanno penalizzato le squadre ad alto livello. Sono stufo di sentire giudicare i portieri per ciò che fanno con i piedi, bisogna giudicarli per i loro fondamentali, e quando fanno una topica la colpa è degli allenatori che gli chiedono di fare cose al di fuori delle proprie caratteristiche”.