Zoff: “Se Conte vincerà lo scudetto, avrà fatto qualcosa fuori dal comune”

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il ruolo del portiere di oggi non è come quello di una volta, ma da un certo punto di vista è superiore. A forza di pensare a giocare coi piedi s’è persa un po’ la capacità con le mani. Questo non sempre è positivo.

L’Italia? L’ho vista abbastanza bene, abbiamo preso goal solo su calci da fermo, ma avevamo una squadra di fronte che veniva da qualche risultato così così e voleva far risultato a tutti i costi. La Francia è venuta a giocarsi la partita, però l’Italia continua a far molto bene.

Napoli di Conte? Conte ha trasformato la squadra e se vincerà il campionato vorrebbe dire che avrà fatto qualcosa che va fuori dal comune”.