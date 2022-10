Zoff su Meret: "Un portiere che non gioca è limitato, ha perso degli anni in panchina"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio , è intervenuto Dino Zoff, campione del Mondo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio , è intervenuto Dino Zoff, campione del Mondo: "Ne ho incontrati tanti dei grandi della storia del calcio. Quello che mi ha creato più problemi di tutti era Pulici del Torino che si trasformava in casa. Mondiali dell’82? Saranno irripetibili, Bearzot fece vincere un Mondiale con tanti gol fatti su azione e sarà difficile rivedere qualcosa così. Andando a vedere i Mondiali del 2006, la squadra è stata straordinaria, ma abbiamo vinto ai rigori. Era difficile ammetterlo per una parte della critica, ma quel Mondiale fu grandioso e il pubblico l’ha riconosciuto.

Meret? Ha perso qualche anno giocando poco avendo una gran concorrenza. Adesso deve giocare, ci sta che faccia qualche errore. L’importante è che giochi perché le qualità le ha, un portiere che non gioca è limitato. L’esperienza che si fa in campionato è determinante, adesso sta a lui far vedere le qualità che ha. È giovane, è in Nazionale ed ha tutte le caratteristiche per far bene.

Papera in Cagliari-Napoli contro Gigi Riva? Certamente ne avrò fatte altre. Questo non lo ricordo, ma non lo metto in dubbio (ride, ndr). A Napoli sono stato alla grande, è stato un periodo straordinario sotto ogni aspetto, ero considerato e stimato. Sono sempre stato alla ricerca del miglioramento, credo sempre che non si smetta mai di imparare".