Zola: "Il Napoli ha sempre lavorato, nel momento duro dava impressioni positive"

Gianfranco Zola, ex attaccante azzurro ed ex vice di Sarri al Chelsea, si è così espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel calcio questi momenti si susseguono in continuazione, la differenza la fa la capacità di gestione di quei momenti. E' semplicemente così. La squadra non aveva fatto grandi risultati, ma per chi guarda con attenzione si intravedeva un lavoro dietro, c'erano dei miglioramenti. I risultati dipendono da fattori non semplici da controllare, ma dietro c'è qualcosa di solito. Anche nei momenti difficili il Napoli mi ha dato questa impressione, in virtù dell'ottimo organico del Napoli".