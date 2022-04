Zola: "Inter favorita per lo scudetto, ma il Napoli è la squadra più equilibrata"

L'ex attaccante del Napoli, Gianfranco Zola, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della corsa scudetto

L'ex attaccante del Napoli, Gianfranco Zola, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della corsa scudetto: "Metterei l’Inter in leggero vantaggio: per l’organico e perché i nerazzurri sanno già come si vince visto che hanno lo scudetto sul petto. Però anche Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive. Sarà una sfida fino all’ultima giornata.

Napoli? Ha un’ottima rosa, con tanti ricambi. Ed è la squadra più equilibrata: oltre alla qualità dell’attacco, ha un buon centrocampo e un’ottima difesa".