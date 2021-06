Zola: "La 10 è in ottime mani, Insigne ha grande talento ma il punto di forza è un altro"

“L’Italia mi piace molto, la crescita nelle ultime stagioni è stata esponenziale”. Parola di Gianfranco Zola. L’ex campione, che commenterà Euro 2020 per BeIN Sports, ne ha parlato a la Repubblica: “La 10? In ottime mani, Insigne ha grande talento. Il punto di forza però è il centrocampo: poche squadre hanno la qualità e il dinamismo dell’Italia lì in mezzo”.

Cosa sta apprezzando di più del lavoro di Mancini?

“Tutto, finora non ha sbagliato neanche un colpo. Il suo merito maggiore è stato ridare un gioco all’Italia”.