Zola non ha dubbi: "Inter favorita, ma il Napoli non mollerà. Corsa-scudetto a 4"

Gianfranco Zola ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Dusan Vlahovic: "E' un grandissimo acquisto e la Juve con lui può fare il salto di qualità. La Juve però già da una decina di partite è costante e ha alzato il baricentro. Recupera palla un po’ più in alto e lo fa bene. La corsa scudetto? L’Inter è la mia favorita e il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa".