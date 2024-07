Zuliani: "Gira una voce sul futuro di Chiesa, Juve può perderlo a zero"

Claudio Zuliani, giornalista molto esperto delle questioni di casa Juventus, scrive così su Federico Chiesa nel suo editoriale per Tuttojuve.com: "Il suo impiego tattico fa discutere i tifosi, fino al punto in cui Giuntoli cambia la guida tecnica. Altro europeo con la nazionale non degno del precedente. Il nuovo allenatore la pensa come il vecchio: difficile da collocare e fuori dal progetto. Siamo ai giorni nostri, dove la Juve cerca esterni d’attacco sul mercato per sostituirlo ma costano caro. Lui rifiuta le destinazioni non gradite e sembra mettersi di traverso.

Qualcosa deve alla Juve per gli ultimi tre anni trascorsi senza contribuire fattivamente ai risultati della squadra. È a scadenza di contratto e potrebbe resistere un’ultima stagione prima di accasarsi altrove a parametro zero. Ci sono voci insistenti di un interessamento di Marotta quando Chiesa non costerà più nulla e a perderci sarà solo la Juventus. Non sarebbe una bella fine per noi e non sarebbe un bel ringraziamento da parte sua.