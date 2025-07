Adeyemi show al Mondiale per Club: due assist decisivi e Borussia ai quarti

Karim Adeyemi, anni 23, brilla in America. E' uno dei grandi protagonisti dei quarti conquistati dalla sua squadra. Sarà il Borussia Dortmund ad affrontare il Real Madrid nei quarti del Mondiale per Club il 5 luglio al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Nella notte italiana, ad Atlanta, si è completato il quadro degli ottavi col successo dei gialloneri sul Monterrey per 2-1.

Borussia in controllo sin dalle prime battute e vittoria ipotecata nel primo tempo grazie all'asse Adeyemi-Guirassy. Bella combinazione fra i due al 14' e stoccata decisiva del 29enne attaccante guinenano, che ha poi concesso il bis dieci minuti dopo ancora su assist di Adeyemi. L'esterno a gennaio è stato molto vicino al Napoli. Era la prima alternativa a Garnacho ma il giocatore decise di aspettare la fine della stagione.