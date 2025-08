L'incredibile estate del Psg: oggi il raduno, tra una settimana la Supercoppa europea

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La squadra campione d'Europa riparte per una nuova stagione, tre settimane dopo aver concluso quella precedente con la sconfitta nella finale del Mondiale per club. I giocatori del Paris Saint Germain si sono ritrovati al campo di allenamento di Poissy per cominciare il lavoro agli ordini di Luis Enrique. Tra loro ci sono anche alcuni rientrati dai prestiti, come Marco Asensio e Randal Kolo Muani, oltre all'unico acquisto effettuato finora dal club, il portiere Renato Marin.

Presente Gianluigi Donnarumma, il cui destino è però in bilico. Il Psg ha solo una settimana per preparare la Supercoppa Uefa, mercoledì 13 agosto contro il Tottenham a Udine, mentre domenica 17 comincerà il suo cammino in Ligue 1 con una trasferta a Nantes. (ANSA).