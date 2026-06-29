Brasile, Ancelotti: "Abbiamo giocato bene e meritato di vincere! Giappone è tosto"

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Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile e unico allenatore italiano rimasto in gara ai Mondiali, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della FIFA dopo la vittoria per 2-1 contro il Giappone ai sedicesimi di finale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato bene, meritando di vincerla. Abbiamo preso gol ma non abbiamo perso la pazienza, penso che la squadra abbia fatto bene anche nel primo tempo, non ero deluso della qualità del gioco.

I cambi? Servono tutti, anche i giocatori che entrano dalla panchina: i giocatori sono ad un buon livello e lavorano tutti insieme. Il Giappone non è una nazionale facile da affrontare: è molto organizzata e intensa. È stato molto bello. Domani valuteremo Casemiro e Paquetà. Neymar? L'avrei messo al 60esimo se non avessimo pareggiato, poi abbiamo segnato e avevamo il controllo del gioco".