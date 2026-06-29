Mondiali, il Giappone cade all'ultimo minuto: il Brasile vince 2-1 in rimonta

Mondiali, il Giappone cade all'ultimo minuto: il Brasile vince 2-1 in rimontaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
lunedì 29 giugno 2026, 21:10Mondiali
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-1 il match tra Brasile e Giappone, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali. Una gran partita della nazionale nipponica che passa in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Sano, poi nella ripresa il pareggio verdeoro con Casemiro ed ancora la resistenza che dura fino al 95esimo: proprio all'ultimo minuto prima dei supplementari, Martinelli approfitta di un errore in uscita e sigla la rete della vittoria.

La selezione di Carlo Ancelotti vola così agli ottavi di finale dove incontrerà una tra Costa D'Avorio e Norvegia. Termina invece il campionato del mondo dei ragazzi di Hajime Moriyasu che portano a casa un girone senza sconfitte ed una gara di spessore contro una grande avversaria come il Brasile.