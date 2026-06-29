Ufficiale Germania-Paraguay, le formazioni ufficiali: fuori Musiala! Le scelte di Nagelsmann

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Germania e Paraguay, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali. Nei tedeschi, il ct Julian Nagelsmann tiene fuori Musiala: al suo posto c'è Undav che agirà da centravanti con Havertz alle spalle, più larghi Wirtz e Sané.

Di seguito le formazioni ufficiali:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Undav Wirtz; Havertz.

A disposizione: Amiri, Anton, Baumann, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Musiala, Nubel, Ouedraogo, Raum, Stiller, Thiaw, Woltemade.

Commissario tecnico: Julian Nagelsmann

PARAGUAY (4-1-4-1): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Cubas; Almiron, Bobadilla, Galarza, Enciso; Avalos.

A disposizione: Alderete, Arce, Caballero, F.Balbuena, Fernandez, Kaku, Maidana, Mauricio Ojeda, Olveira, Pitta, Sanabria, Sosa, Velazquez.

Commissario tecnico: Gustavo Alfaro