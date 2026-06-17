Brasile, ottima notizia per Ancelotti: Neymar torna in gruppo
Arrivano segnali positivi dal ritiro del Brasile in vista dei prossimi appuntamenti ai Mondiali 2026. Neymar è tornato ad allenarsi con il resto della squadra dopo il problema al polpaccio che lo aveva costretto a svolgere un lavoro differenziato, un passo importante verso il pieno recupero del fuoriclasse della Seleção.
Ancelotti valuta il rientro: possibile convocazione contro Haiti
Nonostante i progressi registrati, lo staff del Brasile continua a mantenere un approccio prudente per evitare ricadute e gestire al meglio le condizioni dell'attaccante del Santos. Un impiego dal primo minuto appare ancora poco probabile, mentre l'obiettivo principale resta quello di avere Neymar al massimo della forma per l'ultima sfida della fase a gironi contro la Scozia. Resta da valutare la scelta di Carlo Ancelotti, che potrebbe comunque inserirlo tra i convocati per il match contro Haiti nella notte tra venerdì e sabato.
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