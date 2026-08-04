Podcast CdS, Salvione: “Due anni fa il Napoli chiuse tutto negli ultimi giorni: può succedere ancora”

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Pasquale Salvione racconta a Radio Tutto Napoli i retroscena sulla mancata cessione di Lindstrom e in generale parla del calciomercato del Napoli.

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "In questo momento non credo che Gatti rappresenti la pista più calda. La mia sensazione è che il Napoli sia maggiormente concentrato su Badiashile. Bisognerà capire se il club deciderà di entrare definitivamente nel vivo della trattativa con il Chelsea, ma oggi mi aspetto che la mossa del Napoli vada in quella direzione, a meno che non emerga un nome a sorpresa che ancora non conosciamo. Badiashile è un calciatore che piace molto ad Allegri e credo possa arrivare insieme a Favasuli. Sono, in questo momento, i primi due obiettivi del tecnico. Dopo la cessione di Gutierrez, il mercato del Napoli può finalmente entrare nel vivo."

Badiashile è reduce da stagioni complicate e da diversi problemi fisici. Può comunque rappresentare il profilo giusto?

"Il Napoli avrà certamente svolto tutte le valutazioni necessarie dal punto di vista clinico. Sul piano tecnico, invece, parliamo di un difensore che pochi anni fa sembrava destinato a palcoscenici molto importanti. È entrato anche nel giro della Nazionale francese, che non è semplice da raggiungere. Poi ha incontrato diverse difficoltà in Inghilterra, ma il Napoli ha già dimostrato che alcuni calciatori provenienti dalla Premier League possono ritrovare continuità e rendimento in Serie A. Per questo resta un obiettivo concreto."

La cessione di Gutierrez ha sorpreso molti tifosi. È stata soprattutto una scelta economica?

"Quando un club italiano riceve un'offerta importante deve fare due valutazioni: una tecnica e una economica. Dal punto di vista tecnico siamo tutti d'accordo sul fatto che la cessione di Gutierrez non rafforzi il Napoli. Era un calciatore giovane, affidabile e con un ingaggio sostenibile. Sul piano economico, però, l'offerta da circa 30 milioni di euro più bonus garantisce una plusvalenza molto importante e, secondo me, era difficile da rifiutare. Inoltre il Napoli ha già in rosa Spinazzola e Olivera per quella posizione. È quindi una cessione dolorosa, ma estremamente vantaggiosa per i conti del club."

L'addio di Gutierrez può agevolare anche la composizione della lista?

"Sì, perché Gutierrez occupava uno slot da over. La sua partenza libera un posto importante e consente al Napoli di avere maggiore margine per inserire un nuovo difensore. È un aspetto che pesa molto nella costruzione della rosa e che può facilitare l'arrivo di Badiashile o di un altro centrale."

Cosa ha fatto saltare il trasferimento di Lindstrom allo Schalke 04?

"Credo che il problema sia stato legato alla formula dell'operazione. Al momento la trattativa è saltata, anche se il mercato è sempre imprevedibile e non escludo che il discorso possa essere riaperto. Probabilmente Napoli e Schalke non hanno trovato un punto d'incontro tra diritto e obbligo di riscatto. Non conosco con precisione tutti i dettagli, ma il nodo dovrebbe essere questo. Il Napoli deve ancora lavorare molto sulle uscite e questa è la parte più difficile del mercato: acquistare è più semplice, vendere bene lo è molto meno."

Quali altri reparti potrebbero essere rinforzati dopo la difesa?

"Il Napoli ha scelto di non affrettare le decisioni. Dopo il centrale e il possibile arrivo di Favasuli, bisognerà capire cosa accadrà in attacco. Le situazioni di Lukaku e Lucca sono ancora in evoluzione: se dovesse partire uno dei due, o eventualmente entrambi, il club dovrebbe necessariamente intervenire. In questo momento, però, si tratta ancora di ragionamenti teorici. Manna avrà certamente diverse soluzioni pronte, ma finché non verranno definite le uscite sarà complicato procedere."

A centrocampo, invece, potrebbe non cambiare nulla?

"Al momento sembra possibile che il reparto rimanga così, soprattutto se Anguissa, De Bruyne, Lobotka, Gilmour e McTominay resteranno tutti. Servirebbe un'offerta importante e inattesa per modificare questi equilibri. De Bruyne, inoltre, ha dato l'impressione di essere pienamente coinvolto nel progetto: è rientrato in anticipo e durante le celebrazioni ha mostrato grande partecipazione. Non sembra affatto un calciatore destinato a salutare."

È fiducioso sulla possibilità che il Napoli completi la rosa entro la fine del mercato?

"Sono abbastanza sereno. Manna ha sicuramente diverse opzioni già preparate e il Napoli ha la possibilità di intervenire. Bisogna soltanto evitare di farsi prendere dalla fretta e attendere che si sblocchino le cessioni. Due anni fa il club concluse tre o quattro operazioni negli ultimissimi giorni di mercato, quindi non escludo che possa accadere qualcosa di simile anche questa volta."