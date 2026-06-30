Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Francia-Svezia e Costa d'Avorio-Norvegia

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In questo martedì 30 giugno proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, che vedono andare in scena i sedicesimi di finale. Dopo la partita di stanotte tra Olanda e Marocco, oggi sono previsti altri due match: Costa d'Avorio-Norvegia alle ore 19:00 e Francia-Svezia alle 23:00. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 30 GIUGNO

19.00 Costa d'Avorio-Norvegia (Mondiali) - DAZN

23.00 Francia-Svezia (Mondiali) - DAZN e RAI 1