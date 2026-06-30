Conferenza presentazione Allegri, tutto deciso: l'annuncio su data e location

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Quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli? Arriva l'annuncio su data e location

Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli. L'annuncio del suo ingaggio da parte del club azzurro è atteso tra oggi e domani, mentre la presentazione ufficiale si svolgerà il 18 luglio a Dimaro, sede del ritiro estivo. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2029, un accordo triennale che conferma la piena fiducia del presidente Aurelio De Laurentiis nel nuovo progetto. L'obiettivo è consolidare il Napoli ai vertici del calcio italiano e renderlo protagonista anche in Europa, dopo la recente eliminazione nella fase campionato di Champions League.

Allegri-Napoli, un tecnico vincente per il nuovo ciclo azzurro

Adl dopo Conte ha deciso di affidarsi all'esperienza dell'ex allenatore di Juventus e Milan, uno dei tecnici più vincenti del panorama italiano. Nel corso della sua carriera Allegri ha conquistato sei scudetti, cinque con la Juventus e uno con il Milan, oltre a cinque Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Con i bianconeri ha inoltre raggiunto due finali di Champions League, perse contro il Barcellona di Lionel Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Il Napoli punta ora sulla sua esperienza e sulla sua mentalità vincente per inaugurare un nuovo ciclo ricco di ambizioni.