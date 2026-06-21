Ct Belgio su Lukaku: "Calma, non è ancora in grado di giocare 90 minuti"

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"Rom non è ancora in grado di giocare una partita intera". Decisivo nella prima, Romelu Lukaku è pronto per il bis con il suo Belgio. Ma serve tempo per vederlo dall'inizio. Il ct del Belgio Rudi Garcia ha parlato così del centravanti del Napoli in conferenza stampa. "Ha giocato trenta minuti contro l'Egitto con molta adrenalina.

Abbiamo segnato subito quando è entrato in campo. Il giorno dopo, ha giocato due tempi da trenta minuti contro i Seattle Sounders. Gli ha fatto bene. Dobbiamo essere cauti. Il desiderio di giocare di più è forte. Gli altri stanno andando bene. Sono contento di quello che sta facendo al momento. Contro la Croazia, è entrato come sostituto e ha segnato. È fantastico averlo con me. Siamo molto felici che sia con noi. Dobbiamo solo essere cauti".