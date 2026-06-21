Malen show in Italia, ma al Mondiale fa fatica: 0 gol e due volte sostituito

vedi letture

Donyell Malen non ha ancora segnato al Mondiale in America con la sua Olanda nonostante lo show di Roma in Serie A da gennaio

Piccolo campanello d’allarme per Donyell Malen al Mondiale. Per lui, da gennaio, 14 gol con la maglia della Roma. Ma in America sta facendo fatica. La sua squadra, gli olandesi di Koeman, hanno travolto la Svezia con un convincente 5-1, portandosi in vetta al girone insieme al Giappone. L’attaccante della Roma però - e se ne parla anche in patria - non è ancora riuscito a lasciare il segno nella competizione e anche contro la Svezia è rimasto a digiuno di gol.

Un dato che inizia a far discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni dei compagni di reparto. Il classe 1999 è stato sostituito per la seconda partita consecutiva, mentre gli altri protagonisti del fronte offensivo hanno saputo incidere con maggiore efficacia. Da Summerville a Brobbey, passando per Gakpo, tutti gli attaccanti impiegati dal commissario tecnico hanno trovato il modo di mettersi in evidenza e contribuire al successo della squadra.