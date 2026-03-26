Gioia Hojlund: la Danimarca travolge la Macedonia di Elmas e vola in finale playoff

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Al Parken Stadium di Copenhagen la Danimarca si impone con autorità sulla Macedonia del Nord e centra la finale del playoff per i Mondiali.

Al Parken Stadium di Copenhagen la Danimarca si impone con autorità sulla Macedonia del Nord e centra la finale del playoff per i Mondiali. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, la squadra guidata dal commissario tecnico Brian Riemer trova subito la svolta in avvio di ripresa: al 49’ Damsgaard rompe l’equilibrio con un gol che sblocca la partita. Il raddoppio arriva al 58’ grazie a Isaksen, esterno della Lazio, che si ripete un minuto più tardi firmando la sua doppietta personale e portando il risultato sul 3-0. La Danimarca controlla agevolmente la gara e al 76’ cala il poker con Norgaard. I padroni di casa conquistano con merito l’accesso all’ultimo atto del playoff mondiale.

Hojlund batte Elmas: entrambi in campo per 90’

Tra i protagonisti danesi, il centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund, ha disputato 82 minuti , mentre dall’altra parte il centrocampista azzurro Eljif Elmas ha giocato l’intera gara ma senza brillare, concludendo la partita anche con un cartellino giallo. La sfida tra Danimarca e Irlanda promette spettacolo, con entrambe le squadre pronte a contendersi l’ultimo pass per la rassegna mondiale.