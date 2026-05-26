Lukaku spiazza tutti: "Nessun problema col Napoli, ho un anno di contratto e non chiedo di partire"

vedi letture

“Mi dà un po’ fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato". Parole di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, che ha parlato ai microfoni di RTBF tornando sia sulle polemiche delle ultime settimane sia sul suo rapporto con il club azzurro: "Non sono venuto in Belgio in vacanza, volevo tornare il più rapidamente possibile alla mia versione migliore”.

Lukaku vuole restare al Napoli

Lukaku ha poi rassicurato tutti sul legame con il Napoli: “Va tutto bene. Si capisce perché ho agito in quel modo. Il mio amore per il club resta intatto”. L’ex Inter e Roma ha anche ribadito la sua volontà di restare: “Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo che chiede di partire”.

Infine, un passaggio sulle sue condizioni fisiche: “Mi sento sempre più in forma. Sto meglio rispetto a prima del Mondiale 2022, non avrei dovuto andare in Qatar all’epoca”.