Italia-Irlanda del Nord, la probabile formazione di Gattuso

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Il Corriere della Sera analizza la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per l’accesso al Mondiale

Il Corriere della Sera analizza la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per l’accesso al Mondiale, soffermandosi anche sulle possibili scelte di formazione del c.t. Rino Gattuso.

Secondo il quotidiano, “la formazione è quella attesa, con Kean e Retegui in attacco”. L’unico vero nodo riguarda Bastoni, ancora alle prese con una caviglia gonfia dopo il derby dell’8 marzo: ieri si è comunque allenato con il gruppo, ma resta in dubbio. In caso di forfait del difensore dell’Inter, il ballottaggio sarebbe tra Gatti e Buongiorno, con Scalvini come ulteriore alternativa.

Questa, infine, la probabile formazione indicata dal quotidiano

Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.