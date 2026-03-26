Italia, le ultime verso l'Irlanda del Nord: sciolto il dubbio Politano?

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A fare il punto è Tuttosport, che analizza le ultime indicazioni in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord.

Il dubbio principale in casa Italia riguarda la corsia destra: giocherà Politano o Palestra? A fare il punto è Tuttosport, che analizza le ultime indicazioni in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord. Alessandro Bastoni ha dato piena disponibilità: dopo il confronto con Gattuso e lo staff, ha sciolto ogni riserva e sarà regolarmente in campo. Le sue condizioni, quindi, non destano più preoccupazione.

Per il resto del gruppo, la situazione è piuttosto positiva. Mancini, Politano e Calafiori stanno bene, mentre Scamacca è leggermente più indietro nella condizione ma comunque monitorato. Una volta recuperato Bastoni, non dovrebbero esserci ulteriori dubbi di formazione. Rimane però aperta la questione sulla fascia: Palestra resta un’opzione concreta, ma Politano appare ancora in vantaggio nelle gerarchie, anche per l’affidabilità già dimostrata.