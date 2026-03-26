Blocco mercato, vittoria tardiva di ADL! CdS: "Danno sportivo è stato già fatto"

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La vittoria tardiva di De Laurentiis dopo il blocco del mercato a gennaio

La vittoria tardiva di De Laurentiis dopo il blocco del mercato a gennaio. Come riportato dal Il Corriere dello Sport, la situazione nasce da una rigidità normativa che aveva impedito al club azzurro di operare, nonostante la presenza di risorse disponibili: “il caso era emerso durante la sessione di mercato di gennaio, colpendo in particolare il Napoli che per ragioni meramente tecnico-contabili non aveva rispettato il limite del costo del lavoro, ritrovandosi con il mercato in entrata bloccato”.

Una vicenda che aveva fatto discutere, soprattutto perché il club disponeva di margini economici che però non potevano essere utilizzati secondo le regole allora in vigore.

La svolta normativa

Adesso, però, qualcosa cambia. La FIGC ha deciso di intervenire modificando il quadro regolamentare e accogliendo, di fatto, le richieste avanzate dal presidente del Napoli. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, “le nuove norme consentono ai club di utilizzare sia eventuali riserve di utili non distribuiti che eventuali riserve di liquidità”. Una novità che introduce maggiore flessibilità e che permette ai club di gestire meglio il proprio equilibrio finanziario.

In sostanza, ciò che prima era vietato diventa ora possibile: coprire il costo del lavoro allargato utilizzando risorse già presenti nei bilanci.

Una vittoria… tardiva

Il cambiamento rappresenta una sorta di riconoscimento ufficiale delle ragioni del Napoli. Il club aveva infatti sostenuto fin da subito la necessità di poter utilizzare queste riserve. Non a caso, il quotidiano sottolinea come si tratti di “una vittoria simbolica, fuori tempo massimo”, visto che il danno sportivo ormai è stato già subito nella finestra di gennaio.