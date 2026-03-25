Sky, Marchetti conferma: "Offerta della Juve per Spinazzola vera! Su Casemiro e Goretzka..."

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"De Bruyne, futuro da capire: Conte vuole tenerlo? La Società che ne pensa?”.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare le possibili operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis nella finestra estiva.

Su Casemiro e Goretzka nel mirino del Napoli: “Casemiro, Goretzka sono giocatori di una età avanzata ma non cozzano con l’idea del Napoli di ringiovanire la rosa perché si tratta di giocatori importanti che ti fanno fare il salto di qualità”.

Sul futuro di Conte, Spinazzola e De Bruyne: "Perrone del Como, il Napoli ci sta solo pensando. Spinazzola, l’offerta della Juve è vera: il Napoli rispetta quanto fatto fin qui dal giocatore, il futuro sarà da decidere. De Bruyne, futuro da capire: Conte vuole tenerlo? La Società che ne pensa?”.