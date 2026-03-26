Italia, il 10 parte dalla panchina. I numeri di maglia per la sfida con l'Irlanda del Nord
Sono ufficiali i numeri di maglia dell’Italia in vista della sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord. La numero 10, simbolo per eccellenza, resta sulle spalle di Giacomo Raspadori, che però partirà dalla panchina.
Il 9 è stato assegnato a Mateo Retegui, pronto a guidare l’attacco nel 3-5-2 disegnato da Gattuso insieme a Moise Kean, che indosserà la maglia numero 11. Di seguito la numerazione completa degli azzurri.
Portieri
1 - Donnarumma
12 - Carnesecchi
22 - Meret
Difensori
2 - Palestra
3 - Dimarco
4 - Spinazzola
6 - Buongiorno
13 - Calafiori
19 - Gatti
20 - Scalvini
21 - Bastoni
23 - Mancini
Centrocampisti
5 - Locatelli
8 - Tonali
14 - Pisilli
16 - Cristante
17 - Frattesi
18 - Barella
Attaccanti
7 - Politano
9 - Retegui
10 - Raspadori
11 - Kean
15 - Esposito
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