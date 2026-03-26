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Italia, il 10 parte dalla panchina. I numeri di maglia per la sfida con l'Irlanda del Nord

Italia, il 10 parte dalla panchina. I numeri di maglia per la sfida con l'Irlanda del NordTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:20Mondiali
di Arturo Minervini

Sono ufficiali i numeri di maglia dell’Italia in vista della sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord. La numero 10, simbolo per eccellenza, resta sulle spalle di Giacomo Raspadori, che però partirà dalla panchina.

Il 9 è stato assegnato a Mateo Retegui, pronto a guidare l’attacco nel 3-5-2 disegnato da Gattuso insieme a Moise Kean, che indosserà la maglia numero 11. Di seguito la numerazione completa degli azzurri.

Portieri
1 - Donnarumma
12 - Carnesecchi
22 - Meret

Difensori
2 - Palestra
3 - Dimarco
4 - Spinazzola
6 - Buongiorno
13 - Calafiori
19 - Gatti
20 - Scalvini
21 - Bastoni
23 - Mancini

Centrocampisti
5 - Locatelli
8 - Tonali
14 - Pisilli
16 - Cristante
17 - Frattesi
18 - Barella

Attaccanti
7 - Politano
9 - Retegui
10 - Raspadori
11 - Kean
15 - Esposito