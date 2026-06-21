Ufficiale

Spagna-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali: eccolo, c'è Yamal! Out in 4

Spagna-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali: eccolo, c'è Yamal! Out in 4TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Mondiali
di Fabio Tarantino
De la Fuente cambia 4 giocatori nell'undici titolare e lancia anche l'esterno del Barcellona contro l'Arabia Saudita. In panchina Fabian Ruiz e Gavi. 

Alle 18 scendono in campo Spagna e Arabia Saudita per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. L'attesa è finita per Lamine Yamal. Dopo la panchina contro Capo Verde, de la Fuente cambia 4 giocatori nell'undici titolare e lancia anche l'esterno del Barcellona contro l'Arabia Saudita. In panchina Fabian Ruiz e Gavi. 

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. Allenatore: De La Fuente

ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais; Abdulhamid, Lajami, Al-Amri, Al-Tabakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Al-Khaibari, Al-Dawsari N.; Al-Buraikan, Al-Dawsari S. Allenatore: Donis