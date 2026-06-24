Messi infrange il record di Klose, il tedesco lo incorona: "Il migliore di tutti i tempi"
Non c’è alcuna amarezza nelle parole di Miroslav Klose dopo aver perso uno dei record più prestigiosi della storia dei Mondiali. L’ex attaccante della Germania ha infatti reso omaggio a Lionel Messi, diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo con 18 gol complessivi con la maglia dell’Argentina. Il sorpasso è arrivato nell’edizione 2026 del torneo, dopo che Messi aveva prima agganciato Klose con una tripletta contro l’Algeria e poi lo aveva superato con una doppietta nella vittoria per 2-0 contro l’Austria.
Il tributo di Klose al nuovo primato di Messi
Intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, Klose ha accolto il nuovo record con grande fair play: "Lionel Messi è, per me, il miglior calciatore di tutti i tempi. Congratulazioni, campione!". L’ex centravanti ha poi aggiunto un’ulteriore definizione di forte ammirazione: "È un genio". Klose ha anche spiegato di non essere sorpreso dal sorpasso, sottolineando come si aspettasse da tempo che il primato potesse essere superato: "Il record prima o poi sarebbe caduto e sono felicissimo che sia stato Messi a batterlo".
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