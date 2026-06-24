Messi infrange il record di Klose, il tedesco lo incorona: "Il migliore di tutti i tempi"

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Lionel Messi diventa il miglior marcatore della storia dei Mondiali superando Miroslav Klose. L’ex attaccante accoglie il sorpasso con grande sportività

Non c’è alcuna amarezza nelle parole di Miroslav Klose dopo aver perso uno dei record più prestigiosi della storia dei Mondiali. L’ex attaccante della Germania ha infatti reso omaggio a Lionel Messi, diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo con 18 gol complessivi con la maglia dell’Argentina. Il sorpasso è arrivato nell’edizione 2026 del torneo, dopo che Messi aveva prima agganciato Klose con una tripletta contro l’Algeria e poi lo aveva superato con una doppietta nella vittoria per 2-0 contro l’Austria.

Il tributo di Klose al nuovo primato di Messi

Intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, Klose ha accolto il nuovo record con grande fair play: "Lionel Messi è, per me, il miglior calciatore di tutti i tempi. Congratulazioni, campione!". L’ex centravanti ha poi aggiunto un’ulteriore definizione di forte ammirazione: "È un genio". Klose ha anche spiegato di non essere sorpreso dal sorpasso, sottolineando come si aspettasse da tempo che il primato potesse essere superato: "Il record prima o poi sarebbe caduto e sono felicissimo che sia stato Messi a batterlo".