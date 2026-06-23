Allegri-Napoli, la firma può slittare a settimana prossima! Sky: nessun problema, ADL sereno

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Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, ma la firma ufficiale potrebbe slittare di qualche giorno

Aurelio De Laurentiis tornerà domani in Italia, con arrivo previsto a Roma, ma la firma del contratto che dovrebbe legare Massimiliano Allegri al Napoli per i prossimi tre anni potrebbe subire un lieve rinvio. In questo momento il tecnico si trova in vacanza in Sardegna e attende la risoluzione del contratto con il Milan per potersi liberare e formalizzare il suo arrivo in azzurro. Non c’è particolare urgenza da parte del club, anche perché il presidente De Laurentiis ha una serie di impegni che rendono complessa la definizione immediata dell’incontro, riferisce Sky.

Il progetto tecnico e il mercato del Napoli

La situazione, tuttavia, è già sostanzialmente definita: Allegri è il prescelto per raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico è in costante contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna per pianificare le strategie di mercato, con particolare attenzione a profili come Mario Gila della Lazio. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni o, più probabilmente, nella prossima settimana, in un clima di grande serenità attorno alla futura guida tecnica azzurra.