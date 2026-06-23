Ufficiale Portogallo-Uzbekistan, formazioni ufficiali: out due 'italiani', Cannavaro con Shomurodov

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Portogallo-Uzbekistan, ufficiali le formazioni: Ronaldo titolare, Cannavaro sfida Martinez.

Tutto pronto per la sfida tra Portogallo e Uzbekistan, match valido per la seconda giornata del Gruppo K del Mondiale 2026. Una gara importante per entrambe le nazionali, a caccia di punti preziosi per avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. I lusitani partono con i favori del pronostico, ma la squadra guidata da Fabio Cannavaro proverà a sorprendere uno degli avversari più attesi del torneo.

Martinez punta su Ronaldo, Cannavaro si affida a Shomurodov

Roberto Martinez conferma il suo collaudato 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco. Alle spalle del fuoriclasse portoghese agiranno Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto, mentre a centrocampo ci saranno João Neves e Vitinha. Panchina iniziale per Rafa Leao e Francisco Conceição. L'Uzbekistan risponde con un 3-4-2-1 nel quale Eldor Shomurodov sarà il riferimento offensivo, supportato da Fayzullayev e Urunov. Grande attenzione anche per Khusanov, leader della difesa della formazione allenata da Cannavaro. Di seguito le formazioni ufficiali.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo

CT: Roberto Martinez

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov

CT: Fabio Cannavaro