Mondiali, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Ghana: 4 cambi per Tuchel
L’Inghilterra si prepara ad affrontare il Ghana nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 con alcune novità importanti nell’undici iniziale. Dopo il successo per 4-2 contro la Croazia all’esordio, il ct Thomas Tuchel ha deciso di intervenire soprattutto sul reparto difensivo. Dal primo minuto trovano spazio Marc Guehi e Djed Spence, che sostituiscono rispettivamente John Stones e Nico O’Reilly: una scelta che premia Spence dopo l’impatto positivo avuto a gara in corso contro la Croazia, mentre per Stones potrebbe trattarsi anche di una gestione fisica dopo una stagione con minutaggio ridotto.
Le scelte del Ghana e il ritorno di Thomas Partey: le formazioni ufficiali
Anche il Ghana, reduce dal successo per 1-0 contro Panama, cambia volto con quattro modifiche nell’undici titolare. La novità principale è il ritorno dal primo minuto di Thomas Partey, assente nella prima partita. Spazio anche a Kwasi Sibo, Inaki Williams e al portiere Benjamin Asare, in una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi , Konsa, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane
GHANA (4-3-3): Asare; Mensah, Opoku, Jonas, Adjetey; Senaya, Sibo, Partey; Semenyo, Ayew, Williams
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