Ronaldo show, Portogallo dominante: asfaltato l’Uzbekistan di Cannavaro
Vittoria netta per il Portogallo, che travolge 5-0 l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e di un nuovo record storico. Il vantaggio arriva già al 6’: Pedro Neto serve João Cancelo, il cui cross basso trova CR7 pronto all’anticipo vincente, gol che lo rende il primo giocatore a segnare in sei diverse edizioni dei Mondiali. Poco dopo, al 17’, arriva il raddoppio con una punizione perfetta di Nuno Mendes, mentre al 39’ Ronaldo firma anche il 3-0 su assist di João Félix.
Dominio totale e sigillo finale di Leão
Nella ripresa il Portogallo continua a controllare la partita, sfiorando più volte il quarto gol con Félix e lo stesso Ronaldo, fermato da alcuni interventi del portiere Nematov. Al 60’ arriva comunque il poker, frutto di un corner e di una serie di rimpalli che portano all’autogol dello stesso estremo difensore. Nel finale spazio anche a Rafael Leão, entrato all’83’ e decisivo pochi minuti dopo: all’87’ raccoglie una respinta della difesa e firma il definitivo 5-0 con un destro potente sotto l’incrocio.
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