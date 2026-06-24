Allegri, spuntano data e location per la presentazione ufficiale
Secondo quanto riportato da Il Mattino, prende forma il percorso che porterà alla presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Restano da definire gli ultimi dettagli relativi alla risoluzione del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan, una trattativa che richiede ancora qualche passaggio burocratico, soprattutto sul fronte della buonuscita. L'intesa tra il Napoli e Allegri, però, viene considerata ormai definita e pronta per essere formalizzata. L'allenatore si trova attualmente in vacanza in Sardegna e dovrebbe completare la risoluzione contrattuale con il club rossonero da remoto, senza la necessità di recarsi personalmente a Milano.
Allegri, possibile presentazione a Dimaro
Per quanto riguarda la presentazione, l'ipotesi più accreditata porta a Dimaro, sede del ritiro estivo azzurro in Val di Sole. La data individuata sarebbe quella del 18 luglio, con l'evento che potrebbe svolgersi nel teatro che tradizionalmente ospita gli appuntamenti ufficiali del Napoli durante il ritiro. Non viene però esclusa la possibilità che la società scelga una diversa location in Trentino per il primo incontro ufficiale tra Allegri e la stampa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro