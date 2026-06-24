Altra sorpresa ai Mondiali, passo falso Inghilterra: solo 0-0 contro il Ghana

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Mondiali, finisce 0-0 tra Inghilterra e Ghana: Thomas Tuchel rallenta dopo il poker all’esordio, qualificazione ancora aperta

Dopo il convincente 4-2 rifilato alla Croazia all'esordio, l'Inghilterra rallenta la propria corsa ai Mondiali pareggiando 0-0 contro il Ghana. A Foxborough arriva il primo passo falso della nazionale guidata da Thomas Tuchel, incapace di scardinare la solida organizzazione difensiva della formazione africana. Gli inglesi prendono subito il controllo del gioco e costruiscono le prime occasioni con James e Rice, ma senza trovare la via del gol. La gara resta a lungo bloccata, anche a causa di una prolungata interruzione per uno scontro tra James e Ayew, e le opportunità più nitide del primo tempo arrivano con il colpo di testa di Rice, terminato alto, e con Kane, fermato nel recupero dall'attenta retroguardia ghanese. Sul fronte opposto, il Ghana si rende pericoloso soltanto nel finale della prima frazione con un tentativo di Semenyo, respinto dalla difesa inglese.

Un secondo tempo ricco di occasioni, ma senza gol

La ripresa segue lo stesso copione, con l'Inghilterra costantemente in attacco. Al 58' Gordon impegna Asare con il primo tiro nello specchio della porta della partita, mentre poco dopo Madueke non riesce a sfruttare una buona occasione dal limite. Tuchel prova a cambiare volto alla squadra inserendo Saka, O'Reilly, Rogers ed Eze per aumentare il peso offensivo, ma il risultato non si sblocca. Anzi, al 79' è il Ghana ad avere la chance più clamorosa per vincere l'incontro, con Adu che si ostacola da solo prima dell'intervento di Semenyo, vanificando una situazione favorevole. Nel finale gli inglesi sfiorano più volte il vantaggio: Saka va vicino al gol, O'Reilly colpisce la traversa e Kane, sulla ribattuta, calcia alto. Lo 0-0 conclusivo interrompe l'entusiasmo dell'Inghilterra dopo il successo all'esordio e lascia ancora aperta la corsa alla qualificazione.