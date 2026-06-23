Portogallo, Cristiano Ronaldo si sblocca e scrive la storia: 6° Mondiale di fila a segno
Bastano appena tre minuti a Cristiano Ronaldo per lasciare ancora una volta il segno nel calcio mondiale. L’attaccante del Portogallo sblocca la sfida contro l’Uzbekistan, guidata da Fabio Cannavaro, con una giocata da centravanti puro. L’azione nasce da una verticalizzazione per Pedro Neto, che libera sulla corsia João Cancelo: il laterale serve un pallone rasoterra in area e Ronaldo anticipa tutti, battendo il portiere con un preciso destro.
Un record storico e un altro traguardo leggendario
La rete non vale solo il vantaggio, ma anche un primato assoluto: Ronaldo diventa infatti il primo giocatore nella storia a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo, entrando ancora una volta nella leggenda del torneo. Inoltre, il fuoriclasse portoghese raggiunge Eusébio in vetta alla classifica dei migliori marcatori del Portogallo ai Mondiali, arrivando a quota nove reti complessive nella competizione. Un altro traguardo che conferma la longevità e la straordinaria continuità di uno dei più grandi giocatori di sempre.
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