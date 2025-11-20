Ufficiale Mondiali 2026, sorteggio play-off zona europea: il tabellone completo

Sarà l'Irlanda del Nord la prima avversaria dell'Italia nella semifinale dei pla-yoff che darà l'accesso al Mondiale del 2026, in programma per il prossimo 26 marzo, che si svolgerà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Questo il responso del sorteggio che si è tenuto pochi minuti fa a Zurigo.

Nell'eventuale finale la nostra Nazionale affronterà invece la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. La partita non verrà giocata in Italia ma in casa di una delle due avversarie degli azzurri, come stabilito da un ulteriore sorteggio.

Tutte le sfide di semifinale playoff.

Italia-Irlanda del Nord

Ucraina-Svezia

Turchia-Romania

Danimarca-Macedonia del Nord

Galles-Bosnia

Polonia-Albania

Slovacchia-Kosovo

Repubblica Ceca-Irlanda

Gli accoppiamenti per le finali.

Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia

Ucraina/Svezia - Polonia/Albania

Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo

Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda