Mondiali 2026, sorteggio play-off zona europea: il tabellone completo
Sarà l'Irlanda del Nord la prima avversaria dell'Italia nella semifinale dei pla-yoff che darà l'accesso al Mondiale del 2026, in programma per il prossimo 26 marzo, che si svolgerà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Questo il responso del sorteggio che si è tenuto pochi minuti fa a Zurigo.
Nell'eventuale finale la nostra Nazionale affronterà invece la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. La partita non verrà giocata in Italia ma in casa di una delle due avversarie degli azzurri, come stabilito da un ulteriore sorteggio.
Tutte le sfide di semifinale playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Gli accoppiamenti per le finali.
Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia
Ucraina/Svezia - Polonia/Albania
Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo
Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda
