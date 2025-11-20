Sorteggio play-off, le reazioni in Irlanda del Nord: "Italia peggior rivale possibile"

Il sorteggio dei play-off Mondiali 2026 non porta buone notizie in Irlanda del Nord. La nazionale britannica, che sfiderà l’Italia in semifinale, ha accolto con evidente pessimismo l’esito dell’urna. La vincente affronterà poi in trasferta Galles o Bosnia Erzegovina, rendendo il percorso verso il Mondiale 2026 ancora più tortuoso.

Nel Paese, i media non nascondono la delusione. Il giornalista Adam McKendry del Belfast Telegraph ha commentato senza mezzi termini: "Si tratta del peggior sorteggio possibile che l'Irlanda del Nord potesse sperare, poiché, nonostante le difficoltà, l'Italia è ancora una delle migliori nazioni del calcio mondiale ed è la squadra meglio classificata che avrebbe potuto pescare dalla prima fascia". Una valutazione condivisa anche dalla BBC, che sottolinea come l’ostacolo più duro fosse proprio l’Italia: "Stando alla classifica FIFA, questo è il sorteggio più difficile che l'Irlanda del Nord avrebbe potuto affrontare. Considerando che, anche se vincessero in Italia, sarebbero di nuovo in trasferta in una potenziale finale contro il Galles o la Bosnia, le cose non potrebbero essere più difficili per la squadra di Michael O'Neill".

Il portale “News Letter” richiama invece la tradizione, tutt’altro che favorevole agli uomini di Michael O’Neill: "Si può sostenere che si tratti del sorteggio più difficile che l'Irlanda del Nord avrebbe potuto affrontare, avendo vinto solo una volta contro gli Azzurri in 11 partite: è accaduto addirittura nel 1958". Un precedente che pesa, e che restituisce la misura delle apprensioni nordirlandesi alla vigilia di una sfida che potrebbe decidere un’intera generazione calcistica.